أبل تستغني عن "آي تونز".. وبدائل مرتقبة على الطريق

يترقب عالم التكنولوجيا ظهور التطبيقات الموسيقية الجديدة لشركة "أبل" الأميركية، بعد انتشار أنباء عن اقتراب الشركة من إيقاف تطبيقها الرائد للموسيقى "آي تونز".



وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن عملاق التكنولوجيا الأميركية يعتزم وقف التطبيق بعد 18 عاما على إطلاقه، مضيفا أنه من المقرر أن تكشف أبل تطبيقات ستحل محل تطبيق الموسيقى الشهير.



وينتظر أن تعلن أبل 3 تطبيقات منفصلة للموسيقى والتلفزيون والبث الصوتي ستحل محل "آي تيونز"، في وقت تسعى فيه الشركة الأميركية إلى إعادة تحديد موقعها على الخريطة العالمية كخدمة ترفيه.



وسيلقي الرئيس التنفيذي لـ"أبل"، تيم كوك، في مؤتمر المطورين العالميين للشركة في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، خطابا سيركز فيه على تحديثات البرامج ونهج الشركة الجديد بشأن التطبيقات.



ويأتي هذا بعد 3 أشهر من تقدم شركة "سبوتيفاي"، منافسة "آي تونز"، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد شركة أبل، تتهمها فيها بـ"المنافسة غير المتكافئة".



وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى تأثر "آي تونز" بانخفاض مبيعات الموسيقى الرقمية على نحو كبير.



يشار إلى أن "آي تونز" أطلق في شهر يناير من عام 2001 كمشغل وسائط ومكتبة ومتجر على الإنترنت، لكنه واجه فيما بعد تحديات ومنافسة شرسة، مع تقدم صناعة الموسيقى في العصر الرقمي.