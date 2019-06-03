كونتي يهدد بالاستقالة حال استمرار الصراع بين طرفي الائتلاف الحاكم

هدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، بالاستقالة وذلك بعد تصاعد التراشق الاعلامي بين طرفي الائتلاف الثنائي الحاكم (حركة خمس نجوم وحزب الرابطة) خاصة خلال حملة الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة.



وقال كونتي، خلال مؤتمر صحفي تزامن مع مرور عام على تشكيل الحكومة، "إذا لم أحصل على إجابات واضحة من زعيمي قطبي الائتلاف ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو فسوف أعيد التكليف إلى رئيس الجمهورية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.



وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي "شخصيا أنا على استعداد للعمل بأقصى قدر من الإصرار، لكن لا يمكنني اتخاذ هذا الخيار بمفردي، يجب أن تكون القوتان السياسيتان على دراية بمهامها، وإذا لم تكن هذه هي الحالة فلن أقوم بإطالة أمد وجودي في رئاسة الوزراء وببساطة شديدة سأستقيل".

ويسعى كونتي بشكل واضح إلى الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الدين الإيطالي العام.



ويُشار إلى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي ينتمي إلى "العصبة"، توقع الثلاثاء الماضي أن تفرض بروكسل عقوبات على بلاده بسبب العجز المالي والديون الضخمة، وذلك عن طريق فرض غرامة تُقدر بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي.