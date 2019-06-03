الان بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود رابط hd zamalek live
تقام الان مباراة
الزمالك وحرس الحدود اليوم الاثنين على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الدورى
الممتاز المؤجلة
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Nile sport تذيع مباراة الزمالك
وحرس الحدود الان بث مباشر في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و 11 بتوقيت
السعودية
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مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري
يحتاج الزمالك
للفوز فى المباراة حصد الثلاثة نقاط لمواصلة مشوار المنافسة على لقب الدورى بعدما أصبح
الأبيض مُطالبا بالفوز بجميع مبارياته المتبقية للتتويج بلقب الدورى أما فريق حرس الحدود
فيحتاج للفوز أو التعادل على أقل تقدير أمام الزمالك، لضمان البقاء فى الدورى الممتاز،
دون الحاجة إلى انتظار نتائج الفرق المهددة بالهبوط لحسم مصيره
الان بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود رابط مشاهدة hd بدون تقطيع zamalek live
واجه الزمالك حرس
الحدود فى 29 مباراة بالدورى الممتاز، أحرز خلالهم الأبيض الفوز فى 14 مباراة وتعادلا
فى 6 مواجهات من بينهم تعادل سلبى وحيد، وهُزم فى 9 لقاءات فيما سجل الزمالك 42 هدفًا
واستقبل 34 هدفًا من حرس الحدود على مدار تاريخ مواجهاتهم فى الدورى الممتاز، وحافظ
الأبيض على نظافة شباكه فى 10 مباريات مقابل 5 "كلين شيت" حققهم حرس الحدود.
الان بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود رابط مشاهدة hd بدون تقطيع zamalek live