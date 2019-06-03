القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
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الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:11 م

الان بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود رابط hd zamalek live

مباراة الزمالك وحرس
مباراة الزمالك وحرس الحدود
dostor.org/2653321

تقام الان مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الاثنين على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الدورى الممتاز المؤجلة

الان بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود رابط مشاهدة hd بدون تقطيع zamalek live

Nile sport تذيع مباراة الزمالك وحرس الحدود الان بث مباشر في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و 11 بتوقيت السعودية

الان بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود رابط مشاهدة hd بدون تقطيع zamalek live

يوتيوب بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود الان في الدورى المصري بدون تقطيع hd  

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مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري

يحتاج الزمالك للفوز فى المباراة حصد الثلاثة نقاط لمواصلة مشوار المنافسة على لقب الدورى بعدما أصبح الأبيض مُطالبا بالفوز بجميع مبارياته المتبقية للتتويج بلقب الدورى أما فريق حرس الحدود فيحتاج للفوز أو التعادل على أقل تقدير أمام الزمالك، لضمان البقاء فى الدورى الممتاز، دون الحاجة إلى انتظار نتائج الفرق المهددة بالهبوط لحسم مصيره

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واجه الزمالك حرس الحدود فى 29 مباراة بالدورى الممتاز، أحرز خلالهم الأبيض الفوز فى 14 مباراة وتعادلا فى 6 مواجهات من بينهم تعادل سلبى وحيد، وهُزم فى 9 لقاءات فيما سجل الزمالك 42 هدفًا واستقبل 34 هدفًا من حرس الحدود على مدار تاريخ مواجهاتهم فى الدورى الممتاز، وحافظ الأبيض على نظافة شباكه فى 10 مباريات مقابل 5 "كلين شيت" حققهم حرس الحدود.

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