احتفالية ختام الدورة الرمضانية بنادي مركز العياط

استمرت الفعاليات الرمضانية الخيرية باحتفال ختام الدورة الرمضانية بنادي مركز العياط لحملة بنفكر لبكره تحت رعاية أحمد مشاعل، بحضور المنسق العام بالجمهورية محمد فاروق وبتكريم عدد من الشباب بالدورات الرمضانية.

وجاء ذلك بحضور كلا من اللواء ايهاب الشحات والفنانة عفاف شعيب ودكتور نشأت يوسف والإعلامي زين العابدين خليفة بقناة الحدث ومحمود خليل منسق القاهرة، ووليد سمير وايمن طه نائب سابق والحاج محمد عرفات ولفيف من الشخصيات السياسة والعامة.

وقال فاروق، إن الحملة نظمت عدد من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان ضمن فعاليات الحملة في النشاط الاجتماعي والخدمي والمساهمة في رفع كاهل الاعباء الاقتصادية عن المواطن

