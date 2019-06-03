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اقتصاد
الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:05 م

وزير الاتصالات يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون بين البلدين

ماساكى نوكى سفير
ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة
طارق عتمان
dostor.org/2653317

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوة وتميز العلاقات المصرية اليابانية على الأصعدة كافة؛ مشيرا إلى أهمية دعم أواصر التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات ونقل الخبرات التكنولوجية اليابانية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل حرص مصر على تبني التكنولوجيات الرقمية وإعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال لقائه مع ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي، وبناء كوادر متخصصة في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واحتضان الأفكار الإبداعية والتشجيع على ريادة الأعمال في مجال الابتكار التكنولوجي.

وتناول اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بزيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور عمرو طلعت لليابان لحضور اجتماع مجموعة الـ 20 الوزاري للاقتصاد الرقمي بمدينتي تسوكوبا وطوكيو والتي من المقرر أن يتم على هامش فعالياتها عقد عدد من اللقاءات مع الجانب الياباني لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه رحب السفير الياباني بزيارة وزير الاتصالات إلى اليابان، مؤكدا أهمية التعاون مع مصر في ضوء الدور الريادي الذي تقوم به وفي ظل الاضطلاع برئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام ٢٠١٩.

كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي وبناء القدرات، بالإضافة إلى تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج التعاون الفني التي تقدمها هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، ونقل الخبرة اليابانية في اتاحة المناهج التعليمية للمكفوفين.

وزير الاتصالات يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون بين البلدين
وزير الاتصالات يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون بين البلدين
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