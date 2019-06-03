ترامب يحث المكسيك على وقف تدفق المهاجرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يجب على المكسيك أن توقف على الفور تدفق المهاجرين الذين يعبرون البلاد في طريقهم إلى الولايات المتحدة وذلك "كمؤشر على حسن النوايا".



وأضاف ترامب، الذي يقوم حاليا بزيارة لبريطانيا، إن المكسيك تستطيع وقف حركة الأشخاص والمخدرات عبر البلاد "إذا شاءت".



وتأتي هذه التغريدات في الوقت الذي يعقد فيه وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد ومسؤولين مكسيكيين رفيعي المستوى آخرين محادثات في واشنطن حول خطة خطة ترامب بشأن فرض رسم جمركي نسبته 5 في المئة على جميع السلع المكسيكية بدءا من الأسبوع القادم للضغط على المكسيك لبذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة.



وقال إيبرارد إن التعريفة الجمركية سوف تلحق الضرر بكلتا الدولتين وتضعف قدرة المكسيك على المساعدة في وقف تدفق الأشخاص من دول أمريكا الوسطى مثل السلفادور وجواتيمالا وهندوراس.



وسلط وزير الخارجية المكسيكي الضوء على الاجراءات التي اتخذتها المكسيك بالفعل والتي تشمل إعادة أكثر من 80 ألف مهاجر منذ ديسمبر الماضي ووضع 60 ألف مهاجر في مسار الحصول على الجنسية.



وهناك 27600 مهاجر آخر في المكسيك ينتظرون البت في الولايات المتحدة في منحهم حق اللجوء إليها من عدمه.



ومن المتوقع أن يجري إيبرارد والوفد المكسيكي محادثات بشأن مشكلة الهجرة على مدى عدة أيام قادمة.