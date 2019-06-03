رسم وموسيقى لذوى القدرات الخاصة.. بثقافة بورسعيد (صور)

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة المتنوعة؛ حيث نظم فرع ثقافة بورسعيد من خلال قسم التمكين الثقافى مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية لأبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة بدأت مع أبناء جمعية التثقيف الفكرى، تضمنت الفعاليات عروضا موسيقية، بجانب ورشة رسم حر، أعقبها فقرة إنشاد دينى للشيخ شلبي محمد شلبي.



وأعقبها محاضرة "حول الإسلام ورعاية ذوى الإحتياجات الخاصة"، إضافة لورشة فنون تشكيلية، واختتم اليوم بتوزيع جوائز عينية وحلوى على أبنائنا ذوى الاحتياجات الخاصة المشاركين فى البرنامج بقصر ثقافة بورسعيد بإشراف الشاعر السيد السمرى.