تأهل الإكوادور وأوكرانيا إلى ربع نهائي مونديال الشباب

قلب منتخب الإكوادور تأخره بهدف أمام نظيره الأوروغواياني إلى فوز 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما الاثنين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب المقامة حاليا في بولندا.



وتقدم منتخب أوروغواي بهدف سجله رونالد أراوخو في (د.11) وتعادل ألكسندر ألفارادو لمنتخب إكوادور في (د.31 من ركلة جزاء) ثم أضاف سيرجيو كوينتيرو الهدف الثاني لمنتخب الإكوادوار في (د.75) قبل أن يسجل غونزالو بلاتا الهدف الثالث في (د.83 من ركلة جزاء)، وطرد من المباراة برونو مينديز لاعب المنتخب الأوروغواياني في (د.82).



وبهذا الفوز تأهل المنتخب الإكوادوري لدور الثمانية، لأول مرة في تاريخه، حيث يلتقي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين المنتخبين الفرنسي والأمريكي.



وتأهل منتخب أوكرانيا إلى دور الثمانية بفوزه على منتخب بنما 4-1.



وسجل أهداف منتخب أوكرانيا دانيلو سيكان (هدفين) في (د.23 والأخيرة من الشوط الأول) ودينيس بوبوف في (د.41) وسيرخي بولتسا في (د.83)، فيما سجل هدف بنما إرنستو والكر في (د.50).



ويلتقي منتخب أوكرانيا مع منتخب كولومبيا يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية.