كلام نهائي.. عيد الفطر يوم الأربعاء

أكدت دار الإفتاء، أنه لا نيه لإعادة استطلاع رؤية هلال شهر شوال وأن العيد سيكون بعد غد الأربعاء.



كانت استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين التاسعِ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.



وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.



وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق الرابع من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.