كهربا يقود هجوم الزمالك أمام حرس الحدود

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفريق الذي سيواجه فريق حرس الحدود في العاشرة مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 30 من الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

في حراسة المرمى محمود جنش

في الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – بهاء مجدى – حمدى النقاز.

في خط الوسط: محمد حسن – طارق حامد – محمود كهرباء – خالد بو طيب – أحمد زيزو.

في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر صلاح – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – حازم إمام -إبراهيم حسن – أيمن حفني – حميد أحداد.