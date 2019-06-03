مسلسل "قمر هادي" تفاصيل الحلقة 29

يستكمل المتابعين مسلسل التشويق والاثارة "قمر هادى" الحلقة التاسعة والعشرون، حيث شهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل "قمر هادى"، العديد من المفاجآت، حيث دخلت فيروز ابنة هادي أبو المكارم المستشفى لعلاجها من سرطان الدم.



ودخل هادى فى نوبة بكاء بسبب الصدمة وتعرض إلى حالة نفسية سيئة واعترف لشقيقه عصام أن تعرف على شقيقهم من والده وبعد ساعات قليلة اختطف فليب عصام وعارف من المستشفى وقتل عارف وتتصاعد الأحداث فى الحلقة القادمة.



"قمر هادى" بطولة هانى سلامة، داليا مصطفى، محسن محيى الدين، يسرا اللوزى، هادى الجيار، مريم حسن، رشدي الشامي، نورهان، مريم حسن، هادي الجيار، حمزة العيلي، هاجر عفيفي، آية سماحة وهايدي رفعت.