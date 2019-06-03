ترامب: موسكو أبلغتني سحب غالبية عناصرها من فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن موسكو أبلغته بسحب غالبية العناصر الروس الموجودين في فنزويلا لدعم نظام الرئيس نيكولاس مادورو.



وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”لقد أبلغتنا روسيا أنها سحبت غالبية عناصرها من فنزويلا“.



وأرسلت روسيا في شهر مارس 100 جندي إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وتواجه أزمة سياسية منذُ أن أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة، واعترفت به نحو 50 دولة في العالم ضمنها الولايات المتحدة.