مسلسل "كلبش 3" تفاصيل الحلقة 29

يستكمل متابعين مسلسل "كلبش 3" عرض الحلقة 29 الليلة، حيث شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، العديد من المفاجآت، حيث طلب اللواء جلال خطاب من سليم الأنصارى عدم الذهاب إلى سميح – محمد على رزق بعد حالته السيئة نظرا لمقتل جومانا – سارة عادل، كما دخلت إنجى – أميرة العايدى فى حالة إنهيار بعد انتحارابنها ونجل أكرم صفوان، كذلك دخل سميح فى نوبة بكاء وحزن بسبب موت جومانا- خاصة أنه كان يحبها.



كما طلب أكرم صفوان من سليم الأنصارى، أن يستخرج تصريح دفن لابنه دون علم أحد، خاصة أن ابنه صغير السن، وتوفى منتحرا وهو ما يجعل الجثة تتعرض للتشريح، ويرفض صفوان التشريح جملة وتفصيلا، فوعده الأنصارى أنه سيساعده فى تخليص الإجراءات.



كما استطاع سميح إقتحام "الكنترول يونيت" الخاصة بأكرم صفوان، حيث رسم سليم الأنصارى "كروكى" لفيلا صفوان، وكلف بروسلى بفتح خزنته وتصوير كل المستندات، كما كلف سميح بزرع مايكات لتسجيل وإستماع كل ما يدور بين اكرم صفوان وعائلته ومخططاته.



كما تقابل اللواء جلال خطاب مع اللواء ناصر سلامة، وتحدثا بشأن ما عثر عليه بروسلى وسميح فى داخل فيلا أكرم صفوان، ورسما خطة لتنفيذ باقى المهمة وهى القضاء على أكرم صفوان ورجاله.



وبسبب حزنها تجنبت إنجى الحديث مع زوجها أكرم صفوان، كما طلبت منه الطلاق، وذلك عقابا على عدم اهتمامه بابنها الذى انتحر فى سن صغيرة، كما استطاعت الأجهزة القبض على الشخص المكلف من أكرم صفوان بوضع "السم" للشباب الأفارقة فى الطعام.



كما ظهرت المذيعة شهيرة – أكرم صفوان، خلا برنامجها، وشنت هجوم على المسؤلين، بسبب أن الحكومة والسوشيال ميديا يروجون الإشاعات حول مقتل آسر نجل صفوان، كما ابلغت سارة هارون – سوزان نجم الدين صفوان، أنها ستعود إلى القاهرة للتحدث معه بشأن بعض الأعمال التى كلفها بها المعنيين فى الخارج.



وبعد عدة إتصالات من سليم الأنصارى إلى اللواء جلال خطاب، ولم يلقى الرد، ذهب الأنصارى إلى منزل خطاب، ليجده ساقطا على الأرض بسبب إصابته بمرض السرطان، لتنتهى الحلقة فى مشهد مؤثر لغاية، انتظارا للحلقة التاسعة والعشرون.



مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.