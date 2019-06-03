الألماني "زفيريف" يتأهل لربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

تأهل الألماني الكسندر زفيريف إلى الدور ربع النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد تغلبه اليوم الاثنين على نظيره الإيطالي فابيو فونيني بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة واحدة خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.



وجاءت نتائج المجموعات على النحو التالي: 3-6، 6-2، 6-2، 7-6.



وفي مباراة أخرى فى منافسات فردى السيدات تأهلت الرومانية سيمونا هاليب إلى الدور ذاته بعد تغلبها على نظيرتها بطلة بولندا، ايجا سواتيك بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-1، 6-صفر.



كما تأهلت الأمريكية اماندا انيسيموفا إلى الدور ذاته بعد فوزها على نظيرتها الإسبانية أليونا بولسوفا بالنتيجة ذاتها ولكن بواقع: 6-3، 6-صفر.