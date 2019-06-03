مسلسل "السهام المارقة" الحلقة 29

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "السهام المارقة" تطورا كبيرا في الأحداث، حيث واصلت الجماعة ملاحقة عناصر المقاومة للحصول على معلومات عن جميع عناصرها، مستخدمين صداقة "طلحة" الذي يجسد دوره الفنان وليد فواز، بـ"حذيفة"، الذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، قبل إعدامه بعد اكتشاف أمره، وتنجح في القبض على واحد منهم، ويكشف لهم عن أسماء العناصر دون "عمار"، الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة.



يعمل "عمار" على تهريب ابنته عند أهله بمصر من أجل أن يواجه الجماعة المتطرفة، وتكتشف الجماعة أمره وأنه قائد المقاومة.



تبدأ الجماعة باستغلال شقيق "عمار" من أجل القبض عليه، وتعلن إعدام شقيقه في حالة عدم تسليم "عمار" نفسه، ويخضع لهم الأخير ويسلم نفسه من أجل إنقاذ شقيقه.



تحاول "مريم"، التي تجسد دورها الفنانة شيري عادل، الهروب من أرض الخلافة مع ابنها، ولكن يلحق بها "طلحة"، ولكنها تفلت منه.



تواصل الجماعة تعذيب "عمار" من أجل عمل فيديو يسب المقاومة ويعلن أنه ضمن الجماعة وأرض الخلافة مرة أخرى، ويرفض ويحاول إقناع شقيقه بالهرب.



ويحاول مؤلفو العمل الثلاثى محمد وشيرين وخالد دياب كشف هذه الجماعة وكذبهم وتحريفهم للدين.



ويضم العمل الدرامى، للمخرج محمود كامل، مجموعة متميزة من نجوم العالم العربى، حيث يشارك من مصر كل شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز وشيرى عادل، ويشارك من فنانى العالم العربى كل من الفنانة التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودى هشام فقيه، والفنان العراقى كامل إبراهيم، وهو من إنتاج محمد حفظى ومعز مسعود.