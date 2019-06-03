غلق 12 مزرعة دواجن بالغربية لمخالفتها للقانون

قرر هشام السعيد، محافظ الغربية غلق 12 مزرعة دواجن بمركزي طنطا والمحلة الكبرى، وذلك لمخالفتها القانون رقم 70 لسنة 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية، وعرضها للبيع، والقرار الوزارى رقم "941 لسنة 2009".



جاء ذلك بناءً على ما تم عرضه فى مذكرة مديرية الطب البيطرى بالغربية التي توضح عدم تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطرى لإحكام السيطرة على عملية بيع وتداول الطيور الحية للسيطرة على مرض انفلونزا الطيور، ومنع انتشاره من خلال أخذ عينات من الدواجن قبل نقلها حية من المزارع للتأكد من سلامتها.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية، أهمية تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطرى بالمحافظة، لمنع انتشار الأمراض التى تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، والحفاظ على الثروة الداجنة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية على كافة القطاعات لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.