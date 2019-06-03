خبير قانوني: كلمة السيسي حول صفقة القرن أخرست كل الألسنة

حذر المستشار محمد سالم، مؤسس المبادرة الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مما يتردد من مزاعم وأكاذيب حول تنازلات مصرية عن جزء من أرض سيناء ضمن صفقة القرن وما يروج له مجموعة من المتربصين بمصر ويدفعوا كل غالي ونفيس من أجل إقحامها في أزمات لا ناقة لها فيها ولا جمل من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن كلمة السيسي حول صفقة القرن أخرست كل الألسنة.



وقال "سالم"، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن قوة الدولة المصرية وأجهزتها المعنية والتي تتمثل في رفض أي مزايدة أو شائعات تمس الأمن القومي المصري هو ما دفع المعنيين بصفقة القرن إلى التصدي للشائعات والمزاعم؛ حال كونها صادرة عن جهات غربية إعلامية وليست جهات رسمية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تتعامل مع الشائعات ولا الأخبار الكاذبة ولا التقارير المفبركة سواء كانت إسرائيلية أو غربية وإنما تتعامل مع الجهات الرسمية في الدول والمنظمات الأممية.



وأضاف الخبير القانوني، أن الترفع المصري عن مواجهة الشائعات ورد المسئولين عن صفقة القرن عليها يؤكد مرة أخرى أن الأجهزة المعنية في مصر شديدة التأثير وحاسمة فيما يتعلق بالثوابت الوطنية سواء في محيطه الإقليمي أو الدولي.



وأشار إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول صفقة القرن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس كان ردا حاسما بأن مصر لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها، وخاصة وأن الدول العربية المعنية بالصفقة قد حددت مواقفها بشكل قاطع خلال قمة مكة الأسبوع الماضي.