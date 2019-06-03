مسلسل "زي الشمس".. أحداث الحلقة 29

يستكمل مسلسل زي الشمس اليوم أحداثه الاجتماعية في إطار درامي تشويقي بالحلقة التاسعة والعشرون ليواصل أبطال العمل رحلتهم في اكتشاف أسرار جديدة عن "فريدة" في إطار البحث عن قاتلها، وشهدت أهم أحداث الحلقة السابقة المثيرة للجميع، بعد اعتراف زوجه الدكتور "جمال" المحامي الذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان بمشاهدتها لقتله لفريدة والقها بنيل، كما شهدت مواجهة عنيه بين "مصطفى " الذى يجسد شخصيته أحمد داود و"نور" قراره الانفصال عنها.



ولفتت انتباه فى الأحداث السابقة معرفة " نور" بوجود جهاز لشقيقتها فريدة فى الصيانة، ومن المتوقع أن تغير مجريات الأحداث.



يعرض مسلسل زي الشمس، يوميًا حصريا على شاشة على MBC مصر، في تمام الساعة 10 مساءً، ويشارك في بطولة العمل الفنانة ريهام عبدالغفور، أحمد السعدني، أحمد داود، أحمد مالك، سوسن بدر، جمال سليمان.