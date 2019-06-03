بطولة العالم للدراجات المائية.. فيكتوري تيم بطلا للمنافسات

توج النمساوي كيفين رايتيرر نجم فريق فيكتوري تيم بطلا لمنافسات واقف محترفين "جي بي 1" ضمن منافسات بطولة العالم للدراجات المائية -الجولة الثانية- التي اختتمت في مدينة أولبيا الإيطالية.



ونجح كيفين رايتيرر قائد دراجة فيكتوري تيم بالرقم 90 من انتزاع الفوز في السباق الثالث والختامي في الجولة الثانية ليضيف 25 نقطة جديدة رفعت رصيده في الجولة إلى 72 نقطة بفارق 3 نقاط عن منافسه البلجيكي كوتين بوش الذي حل ثانيا.



وعزز نجم مؤسسة الفيكتوري تيم - الذي يدافع عن اللقب العالمي في هذه الفئة والذي حققه العام الماضي - موقفه في صدارة الترتيب العام لفئة واقف محترفين جي بي 1 برصيد 147 نقطة منفردا ومتطلعا إلى إنهاء الموسم الحالي في القمة وإهداء اللقب العالمي إلى مؤسسة الفيكتوري تيم.



وكان السباق الثالث والحاسم قد شهد حدثا أسطوريا بعدما استمرت المنافسة على المركز الأول سجالا بين قائد دراجة فيكتوري تيم ومنافسه البلجيكي الذي تصدر السباق طوال 20 دقيقة حتى اللفة الأخيرة التي شهد انقضاض كيفين على الصدارة والفوز في الأمتار الأخيرة ليتوج بطلا للجولة ليسجل فوزه الثاني على التوالي في جولات بطولة العالم 2019 بعد التتويج شهر مايو الماضي في البرتغال.



وأشاد حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم بالنتيجة الباهرة لقائد دراجة فيكتوري تيم المتسابق كيفين والذي توج بطلا في أولبيا الإيطالية عن جدارة واستحقاق ليثبت أنه المتسابق رقم واحد في فئة واقف محترفين.



وهنأ حريز المر محمد بن حريز فرق الإمارات المشاركة في التجمع العالمي بالنتائج الباهرة بعدما حقق نجم فريق أبوظبي للدراجات المائية راشد الملا الفوز في فئة الاستعراض الحر وحصل زميله سلمان يونس العوضي على المركز الثاني في جالس جي بي 2.



وهنأ أيضا بطلنا سلطان الحمادي وزميله عبدالله الحمادي نجمي فريق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية اللذين استطاعا الفوز بلقب العالم في منافسات واقف جي بي 2 كانجاز فريد وكبير حيث تقام منافسات هذه الفئة مرة واحدة ليتوج الاثنان بذهبية وفضية العالم.