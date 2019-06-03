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الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:45 م

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

الكاف
الكاف
dostor.org/2653231

يتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتغيير نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد أحداث مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في إياب نهائي المسابقة يوم الجمعة الماضي.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن "الكاف" يتجه إلى اعتماد إقامة نهائي بطولة دوري الأبطال من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب على أن تقام هذه المواجهة في ملعب محايد.

وكان الوداد قرر الانسحاب من مباراة إياب النهائي ضد الترجي اعتراضا على عدم احتساب هدف له، وقرار حكم اللقاء بكاري جاساما بعدم اللجوء لتقنية الفيديو.

وأوضحت "فرانس فوتبول" أن هذا الاقتراح سيتم التصويت عليه في اجتماع المكتب التنفيذي للكاف في العاصمة الفرنسية "باريس" يوم الثلاثاء، وهو الذي يعد طارئا لبحث أحداث مباراة الترجي والوداد.

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