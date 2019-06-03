القاهرة : الإثنين 03 يونيو 2019
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الثقافة
الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:41 م

"أهلا بالعيد".. ورشة فنية بثقافة الإسماعيلية

أهلا بالعيد.. ورشة
حسام الضمراني
dostor.org/2653228

تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الفطر المبارك؛ حيث نظم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية ورشة قصاقيص من الورق الملون، بحديقة الشيخ زايد.

أقامت مكتبة أبو صوير مسابقة فى الرسم بين الأطفال ببدر أحباب الرحمن بأبو صوير، كما نفذ بيت ثقافة الشيخ زايد ورشة فنية بعنوان "أهلا بالعيد" وذلك بمركز شباب الشيخ زايد. بالإضافة إلى ورشة فنية للأطفال ببيت ثقافة القنطرة شرق.

وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى للحفاظ على البيئة نظم الفرع مجموعة من الأنشطة بمكتبة السبع أبار وبيت ثقافة طفل القنطرة شرق مسابقة فى المعلومات العامة عن البيئة.

عقد بيت ثقافة الضبعية حوار ثقافى بعنوان "أهمية الحفاظ على البيئة"، أداره مدير البيت، تحدث فيه حول مفهوم البيئة - طرق الحفاظ على البيئة -أهمية الحفاظ على البيئة، كما أكد على ضرورة مساهمة كل فرد فى الحفاظ على البيئة وتجميلها وذلك لأن الله جميل يحب الجمال.

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