مسلسل "حدوتة مرة".. أحداث الحلقة 30

يستكمل المشاهدين اليوم متابعة أحداث الحلقة 30، بعد منتصف الليل، وأهم أحداث الحلقة السابقة صدمة - رنا - "سلمى أبوضيف"، وحقيقة والدتها - مرة - "غادة عبد الرازق".



ويعد مسلسل حدوتة مُرّة مسلسل درامي من بطولة غادة عبد الرازق يروي قصة مُرّة زوجة فلاح تتمتع بجمال باهر وطموح لا حدود له، تجد نفسها مضطرة إلى بيع أطفالها مقابل المال إلى رجل ثريّ غامض وتتتابع أحداث القصة عبر السنين مارّة بمدن مختلفة حيث تسعى مُرّة خلف أطفالها في محاولات للعثور عليهم.



ويشارك في مسلسل "حدوتة مرة" محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وهو من إخراج ياسمين أحمد.



