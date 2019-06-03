ضبط ربة منزل وبحوزتها 50 فرش حشيش بطنطا

تمكنت المباحث الجنائية بمركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد توفيق شهوان رئيس المباحث، من ضبط 50 فرش حشيش بحوزة سيدة بقرية تابعة لمركز طنطا.



وكان اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد الصباحي، مفتش مباحث مركز طنطا، يفيد تمكن الرائد توفيق شهوان، ومعاونيه النقيب حسن داوود والنقيب أحمد خليل معاونوا مباحث المركز من ضبط (آية. ع، 28 سنة، ربة منزل"، مقيمة بقرية محلة مرحوم، وبحوزتها 50 فرش حشيش، أثناء مداهمة القوات لمنزلها بعد ورود معلومات أن دليها مخزن لأحد العائلات المعروف عنها الاتجار بالمخدرات.



تم اقتياد المتهمه لديوان عام المركز وحرر لها محضر وعرضها على نيابة مركز طنطا للتصرف.