مسلسل "ابن أصول".. تفاصيل الحلقة 29

يستكمل المشاهدين متابعة أحداث الحلقة 29 وتعرض اليوم، وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل "ابن اصول" العديد من الأحداث والتطورات حيث استمر تصاعد الخلاف بين هشام (حمادة هلال) وعائلته (إخوته ووالده) بعدما تآمروا عليه واستولوا على أمواله إلا أنه بات قريبا من استعادتها بفضل خطته فى الإيقاع بينهم مما جعل أخوه الأكبر (حمزة العيلى) يقرر قتله ولكنه نجا من ذلك بعدما فداه زوج والدته رشدي (فراس سعيد).



ورغم الموقف النبيل من رشدي إلا أن صولا (سوزان نجم الدين) علمت خلال الحلقة أن زوجها يخفى عليه أمر زواجه من شخصية تدعى فريدة ما تسبب فى دخولها مصحة بعدما ذهبت بنفسها إلى نفس المصحة لتواجهه نهاية الحلقة وتطلب منه الطلاق بسبب كذبه عليها وحينما واجهته بالأمر حينما أنكر تماما زواجه من تلك المرأة لتنتهى الحلقة عند هذا الحد.



مسلسل "ابن اصول" بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، ايتن عامر، احمد حلاوة، محمد نجاتى، حمزة العيلى، رانيا منصور، تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير، إنتاج شركة سينرجى.