مصادر: متابعة استطلاع ظهور هلال شوال من عدمه عقب صلاة العشاء
قالت مصادر لـ"الدستور"، إنه سيتم متابعة استطلاع ظهور هلال شوال من عدمه عقب صلاة العشاء.
قالت مصادر لـ"الدستور"، إنه سيتم متابعة استطلاع ظهور هلال شوال من عدمه عقب صلاة العشاء.
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