مصادر: متابعة استطلاع ظهور هلال شوال من عدمه عقب صلاة العشاء

كانت دار الإفتاء قد أعلنت نتيجة استطلاع هلال شهر شوال لعام 1440 هجريًا، حيث أعلنت أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لأيام شهر رمضان المبارك، وبعد غد الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر لعام 1440 هجريًا.

من جانبه أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن اللجان الشرعية التابعة لدار والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية لم تتمكن من رؤية الهلال وعلية يكون غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك ويكون بعد غد الأربعاء الموافق 5 يونيو لعام 2019 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.





وقدم المفتي خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما قدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.







