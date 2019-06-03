"مرأة الوفد" تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر

تقدمت الدكتورة منال العبسي رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بخالص التهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



كما تقدمت العبسي، بالتهنئة إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنية أن تعود هذه الأوقات المباركة على وطننا العزيز مصر بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بلادنا بالخير والرخاء، في ظل القيادة السياسية الحكيمة بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



كما أشادت العبسي، بالجهود المستمرة للقوات المسلحة والشرطة المصرية، لحفظ أمن واستقرار البلاد، وتأمين الاحتفالات وتوفير الأمن والأمان للوطن.