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الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:27 م

مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 29

مسلسل زلزال احداث
dostor.org/2653220

يستمر عرض مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان على قناة DMC، يوميًا خلال شهر رمضان، وتعرض القناة اليوم الاثنين الحلقة الـ 29، فى الساعة الحادى عشر، وهل يكتشف خليل – ماجد المصرى خلال أحداث الحلقة خيانة زوج ابنته الدكتور عبد الحليم – محمود حجازى أم لا؟ بعد عملية النصب الذي تعرض لها خليل، وحصوله علي قرض كبير من أحد البنوك.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين من إنتاج شركة سينرجى.

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