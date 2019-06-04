المتهم بقتل جاره فى عين شمس: شعرت بالإهانة ولم أقصد قتله

قررت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي رئيس النيابة، أمس الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات سابقة بينهم، وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها اللازمة حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه كان يتعمد الخروج "للبلكونة" بالملابس الداخلية لمضايقة المتهم وزوجته، ويوم الواقعة وأثناء لعب الأطفال بالشارع قام المجني عليه بالتعدي علي ابن المتهم بالضرب فتدخل المجني عليه للدفاع عن ابنه ونشبت مشاجرة بينهما تعدى خلالها المجني عليه علي المتهم "بساطور" فأصيب إصابات بالغة بيده اليمني.



وتبين من التحقيقات أن المتهم شعر بالإهانة لتعدي المجني عليه أمام زوجته وأهالي المنطقة، فعقد العزم على الانتقام منه، وبتجدد المشاجرة بينهم استل المتهم "سكين" ووجه للمجني عليه طعنة نافذة بالصدر فسقط قتيلا، وعقب ذلك حاول الهروب لكن الأهالي تمكنوا من القبض عليه وتسليمه للشرطة.



وأقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الحادث وقال إن المجني عليه جاره، وبينهم خلافات سابقة منذ 4 سنوات، وخلال تلك الفترة زادت المشاحنات، ويوم الواقعة قام المجني عليه بالتعدي على ابني، وشرع في قتلي باستخدام "سكين" وبتجدد المشاجرة حاول التعدي عليا مرة أخرى فطعنته بسكين في الصدر فسقط قتيلا لكنني لم أقصد قتله.



انتقلت "الدستور" إلى مسرح الأحداث بحارة الجلاء بمنطقة عين شمس، والتقت جيران الطرفين "القتيل والمجني عليه" وقال "أبو اسكندر الصعيدي": إن المتهم "محمد" تشاجر مع المجني عليه "محمد الشحات" قبل الإفطار بدقائق بسبب تعمد المجني عليه الخروج إلى شرفته بملابس غير لائقة وتعمده القيام بذلك أثناء تواجد زوجة المتهم في شرفة منزلها.



وتابع الشاهد أن المتهم عاتب المجني عليه وطالبه أكثر من مرة باحترام حقوق الجيران وستر عورته فرفض المجني عليه قائلا: "لم مراتك ودخلها من البلكونة ولا هي بتحب تتفرج على الرجالة"، وبنشوب المشاجرة تعدى المجني عليه على المتهم بسلاح أبيض "ساطور"، ثم نشبت مشاجرة أخرى بسبب لعب الأطفال في الشارع فسدد المتهم للمجني عليه طعنة نافذة بالصدر أنهت حياته.



وقال "محمود" عامل بمحل طيور، إن القتيل حاول أكثر من مرة استفزاز المتهم، بالإضافة لمعاكسة زوجته، كما أن المتهم لم يكن ينتوي قتله لكنه غضب من المجني عليه وشعر بالغيرة على حرمة بيته وشرف زوجته ونزل ليتشاجر معه، مضيفا أن المجني عليه هو من بدأ بإصابته بجرح قطعي في يده وأن المتهم كان في حالة دفاع عن النفس.



وقالت "أم يارا" إن المجني عليه عاطل عن العمل ولم يتزوج رغم تجاوزه الثلاثون عاما ويسكن بالشقة مفرده، وكان كثير المشاكل ويتحرش لفظيا بعدد من السيدات وافتعل العديد من المشاجرات مع الجيران من قبل.



كانت البداية بتلقي قسم شرطة عين شمس أخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص عثر على جثة عامل مصاب بعدة طعنات، وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الجريمة عامل بمحل بسبب خلافات سابقة بينهم.