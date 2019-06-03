مسلسل "ولد الغلابة" تفاصيل الحلقة 29

يتابع المشاهدين المسلسل التشويقى "ولد الغلابة"، تذيع قناة mbc مصر الحلقة 29 الساعة الثامنة مساء، ويعاد الساعة الثانية صباحا والثانية ظهرا في اليوم التالي، والتي ستستكمل احداثها بعد القبض على شقيق ضاحى واعترافه باتجارة فى المخدرات معه، وتضمن اهم احداث الحلقة مواجهة عنيفة بين فرح وصفيه انتهت بقتل فرح لصفيه.



ولد الغلابة من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، وكوكبة أخرى من ألمع نجوم الفني على رأسهم الفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.

