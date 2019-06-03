رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الإسكندرية خلال عيد الفطر

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، مستعدة بالكامل لاستقبال أى حوادث أو حالات مرضية طارئة، خاصة فى ظل إغلاق العيادات الخاصة خلال أيام العيد، وهنأ الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مواطنى محافظة الإسكندرية وكافة المصريين بحلول عيد الفطر المبارك.



وأكد عثمان، أنه سيتم تطبيق خطة الطوارئ بجميع المستشفيات التابعة للمديرية والتى تشمل مضاعفة أطقم الطوارئ من أطباء وتمريض وفنيين والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية، لمساعدة أي مستشفى تتعرض لضغط غير معتاد وتحتاج قوى بشرية إضافبة أو تخصصات نادرة.



كما أكد عثمان، على تواجد مديرى المستشفيات أو نوابهم على مدار اليوم مع التواصل المستمر مع غرفة الطوارئ يالمديرية، مضيفا أنه تم التشديد على مراقبى الأغذية بتكثيف المرور على أماكن تصنيع وبيع الماكولات والمشروبات وأخذ عينات لتحليلها والتأكد من صلاحيتها وضمان عدم تسرب أى أغذية او مشروبات غير صالحة للاستهلالك استغلالا لارتفاع الطلب والزحام أيام العيد.



كما تم توجيه الإدارات المعنية بالمديرية لرش الحدائق والمتنزهات ضد الحشرات الطائرة والاهتمام بنظافة المتنزهات العامة، وتكثيف أخذ العينات من حمامات السباحة وشبكات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها.