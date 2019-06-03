لبنان: إحالة 12 إرهابيا من تنظيم "داعش" إلى المحكمة العسكرية

أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، اثنى عشر شخصا يحملون الجنسية السورية، إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والاشتراك في أعمال عسكرية، وارتكاب جرائم وعمليات عدائية لصالح التنظيم، ودخول الأراضي اللبنانية باستخدام أوراق هوية مزورة.



وكانت مخابرات الجيش اللبناني قد ألقت القبض على المتهمين، بعد أن كشفت المعلومات قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"، وارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية، والقتال ضمن صفوف التنظيم داخل الأراضي السورية.



كما أظهرت التحقيقات قيام الإرهابيين المتهمين بتزوير بطاقات هوية تمكنوا من خلالها دخول الأراضي اللبنانية، تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية وإرهابية في الداخل اللبناني.