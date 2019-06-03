كازابلانكا.. نجوم وصناع الفيلم: «غيرنا شكل الأكشن»

توقع نجوم وصناع فيلم «كازابلانكا»، الذى ينافس فى موسم عيد الفطر السينمائى، أن يحدث العمل نقلة مهمة فى «سينما الأكشن».

وتدور أحداث الفيلم حول ٣ أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، ويجرى تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب إلى المغرب، فتبدأ المعارك الطاحنة بينهم فى إطار من الأكشن والتشويق والمطاردات التى صممت بإتقان لظهور العمل بشكل مباشر.

فيلم «كازابلانكا» بطولة كل من: أمير كرارة، وغادة عادل، وخالد أرغنش، وإياد نصار، وعمرو عبدالجليل، ولبلبة، ودلال عبدالعزيز، ومحمد مفتاح، وأحمد داش، ومحمود البزاوى، ومى حسن، وجيهان خليل، وسلمى جلال، وأحمد جمال سعيد، وكريمة غيث، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى. «الدستور» التقت نجوم العمل، للحديث عن توقعاتهم لشكل المنافسة خلال موسم عيد الفطر، وكواليس التصوير، وأسباب قبولهم المشاركة فى الفيلم.

إياد نصار: رفضت الاستعانة بدوبلير رغم عدم إجادتى السباحة

يطل النجم الأردنى إياد نصار فى «كازابلانكا» بشخصية مختلفة تمامًا عما قدمه فى أعماله السابقة، إذ يؤدى شخصية لص محترف، ويلجأ إلى تغيير شكله خصيصًا لهذا الدور الذى يعتبره من الأدوار المحورية فى حياته السينمائية.

وقال «إياد» إنه يسعى إلى التنوع طوال الوقت فى الأدوار والشخصيات التى يقدمها، حتى لا يحصره الجمهور فى قالب معين وهو ما دفعه للموافقة على المشاركة ‏فى فيلم «كازابلانكا»، معتبرًا أن الفيلم من أهم الأعمال السينمائية خلال موسم عيد الفطر السينمائى.

وكشف أن المنتج وليد منصور والمخرج بيتر ميمى هما من رشحاه للعمل، مضيفًا: «بعد قراءتى السيناريو تحمست جدًا للمشاركة، خاصة أن الفيلم يحتوى بشكل عام على جميع عناصر النجاح».

وأشار إلى أنه بذل مجهودًا كبيرًا فى الشخصية التى يقدّمها، حتى يخرج دوره فى أفضل صورة وبطريقة احترافية، معبرًا عن سعادته بمشاركة ‏الفنان أمير كرارة، خاصة أنه يحظى بنجومية حقيقية ويتمتع بحب الناس‏، وفق قوله.

وتحدث «إياد» عن طبيعة الشخصية التى يقدمها، قائلًا: «أقدم فى الفيلم شخصية رشيد وهو شخص مجرم، فى إطار العمل الذى يتناول عددًا من الشخصيات الخارجة عن القانون والعلاقات المتشابكة التى تربطهم».

وذكر أن الفيلم كان مرهقًا للغاية لكل صنّاعه، لكن الرغبة فى تقديم عمل مهم يبقى فى ذاكرة السينما كان سببًا فى إصرار كل نجم منهم على إخراج أفضل ما لديه، لتقديم عمل مميز ينافس بقوة.

وعن الـ«لوك» الذى يظهر به خلال الفيلم، قال إنه حرص على تقديم شكل مختلف للشخصية التى يقدمها، فعقد عدة جلسات مع المخرج بيتر ميمى، للوقوف على تفاصيل الشخصية حتى تم الاستقرار على هذا الشكل.

وعن أصعب مشهد فى العمل قال: «كان مشهد السباحة، فأنا لا أجيدها بشكل احترافى، ولكننى اضطررت للحصول على كورس مكثف فى إحدى الأكاديميات لتقديم المشهد بتقنية عالية، ورفضت الاستعانة بدوبلير».



خالد أرغنش: السلطان سليمان يظهر فى السينما المصرية لأول مصر

يعد فيلم «كازبلانكا» أول ظهورة للممثل التركى خالد أرغنش فى السينما المصرية، بعد أن عرفه الجمهور المصرى بمشاركته فى عدة مسلسلات تركية. ولد «أرغنش» فى ٣٠ أبريل ١٩٧٠ بإسطنبول، وأنهى دراسته الجامعية فى «العلوم البحرية» عام ١٩٨٩، ودخل التمثيل عقب تخرجه. عرفه الجمهور العربى فى مسلسل «ويبقى الحب» بدور «أنور»، ونال شهرة واسعة بعد تجسيده شخصية السلطان سليمان القانونى فى مسلسل «حريم السلطان»، وفى عام ٢٠٠٩ تزوج من الفنانة التركية الشهيرة بيرجوزار كوريل، التى شاركت معه فى بطولة مشهد من مسلسل «حريم السلطان». ومن أشهر أعماله: «علياء»، و«أنت وطنى»، و«نار الحب»، و«إسطنبول الحمراء»، وغيرها من الأعمال.



أمير كرارة: اعتلاء عرش الإيرادات لا يعنينى.. وفكرة العمل جديدة

أعرب الفنان أمير كرارة عن سعادته الشديدة بخوض المنافسة خلال موسم عيد الفطر بفيلم «كازابلانكا»، وذلك للعام الثانى على التوالى بعد مشاركته العام الماضى بفيلم «حرب كرموز».‏

وذكر أن التعاون مع شركة «سينرجى» والمنتج وليد منصور والمخرج بيتر ميمى هو سبب قبوله العمل ضمن أحداث الفيلم الذى يقدم جرعة «أكشن» كبيرة للجمهور.

ولفت إلى أن العمل من الأفلام سريعة الإيقاع ويعتمد على التشويق والأكشن، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

وكشف أنه يقدم خلال أحداث الفيلم شخصية «عمر المر» وهو هجّام بحر، مشيرًا إلى أنها شخصية جديدة ومختلفة.

وقال «كرارة» إن فكرة الفيلم جديدة ومختلفة، وتطلبت من صناعه ونجومه بذل مجهود كبير حتى تخرج بالشكل والمستوى الذى يليق بالمشاهدين، خاصة أنه بطولة جماعية، مشيرًا إلى مواجهة العديد من الصعوبات فى التصوير من مكان لآخر، نظرًا لطبيعته المختلفة.

وذكر أن تصوير الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» كان سببًا أيضًا فى زيادة الضغوطات، خاصة أن المخرج واحد فى العملين وهو المخرج بيتر ميمى.

وأشار إلى أنه مستمر فى العمل مع المخرج بيتر ميمى، لأنه ذكى ومتمكن من أدواته، ويسعى لتقديم كل ما هو جديد سواء على مستوى الدراما أو السينما.

وقال: «حققنا سويًا نجاحات عدة تجلعنى دائمًا أثق به، كما تربطنا صداقة وكيميا من نوع خاص على مستوى الفن والحياة، وأتمنى أن نقدّم سويًا كل ما هو جديد ومختلف».

وأكد «كرارة» أنه لا يهتم بلغة الأرقام ولا يعنيه اعتلاء عرش الإيرادات من عدمه، ولكن يفكر دائمًا فى تقديم عمل جيد ينال إعجاب الجمهور خاصة أنه سيتم ‏عرضه خلال موسم عيد الفطر، وهو موسم ذو طابع مميز ينتظره جمهور السينما كل عام بفارغ الصبر، لذا فإنه يعد الموسم الأقوى والأشرس فى المنافسة. ‏

وقال إن المنافسة فى عيد الفطر ستكون شديدة للغاية، نظرًا لوجود أكثر من عمل سينمائى على مستوى عالٍ.



غادة عادل: شخصية «فيفا» مختلفة.. والمنافسة «مضمونة»

قالت الفنانة غادة عادل إن الفيلم جديد على السينما المصرية، مشيرة إلى أنها تظهر خلاله فى شخصية «فيفا»، وهى امرأة مصرية من أصول مغربية تعيش بين القاهرة والمغرب، وتنضم إلى فريق مصرى لتنفيذ إحدى العمليات الخاصة بالمغرب.

وأضافت: «دورى فى العمل مختلف جدًا عن الأدوار التى قدمتها من قبل، وسيكون مفاجأة للجمهور»، مشيرة إلى أن منافسة العمل فى موسم عيد الفطر «مضمونة».

وتظهر غادة عادل فى العمل بـ«لوك» جديد، حيث تطل بشعر أصفر طويل مع تمويجة بسيطة، وتضع، فى أوقات كثيرة، قبعة حمراء على رأسها.



عمرو عبدالجليل: دورى مختلف تمامًا

أرجع الفنان عمرو عبدالجليل مشاركته فى الفيلم إلى الدور المختلف الذى يقدمه، مشيرًا إلى أن دوره خلال الأحداث مختلف عن أعماله السابقة.

وأوضح «عبدالجليل» أنه يقدم شخصية تدعى «عرابى» ويعمل «رجل أعمال»، وهى شخصية محورية طوال أحداث العمل، معربًا عن سعادته بالعمل مع أمير كرارة وبيتر ميمى الذين وصفهما بـ«المتميزين».



ضيوف الشرف

يظهر عدد كبير من نجوم الصف الأول فى فيلم «كازابلانكا» كضيوف شرف، على رأسهم نيللى كريم التى تطل فى مشهدين، إلى جانب ظهور خاص لمصطفى شعبان فى دور صديق البطل عمر المر، كما يظهر ضمن الأحداث أحمد فهمى وبيومى فؤاد.

وتعتبر هذه المشاركة هى الأولى التى يقوم فيها مصطفى شعبان بدور ضيف شرف، فيما يشارك بيومى فؤاد فى اثنين من أفلام العيد وهى: «سبع البرمبة»، و«حملة فرعون».



بيتر ميمى: قدّمنا «توليفة متكاملة».. والخيانة محور العمل

رأى المخرج بيتر ميمى أن الفيلم سيكون واحدًا من أهم الأفلام فى تاريخ السينما المصرية، مشيرًا إلى أن الجميع حرص على خروج الفيلم بطريقة جيدة وشكل مختلف فى ظل احتوائه على فكرة جريئة.

وتمنى أن يحقق الفيلم النجاح المتوقع، نظرًا للمجهود الكبير الذى بذله صناعه فى جميع مراحل الإعداد والتنفيذ. وقال: «كازابلانكا يدور فى إطار الأكشن والإثارة والتشويق، وحرصنا على وجود الأكشن جنبًا إلى جنب مع المشاهد الإنسانية التى يمر بها الأبطال، لتقديم توليفة متكاملة». وأشار إلى أن أدوار كل بطل من أبطال الفيلم على درجة كبيرة من الأهمية، كاشفًا عن أن فكرة العمل الأساسية تقوم على الخيانة بين الأصدقاء.

وذكر أن «كواليس العمل كانت مرهقة وصعبة فى ظل تصوير عملين فى وقت واحد (كلبش وكازبلانكا)، وهما يبتعدان كل البعد فى خطوطهما الفنية».

وأعرب عن سعادته بكل ما قدمه على الشاشة بالتعاون مع أمير كرارة الذى يثبت نضوجه الفنى فى عمل تلو الآخر.. وسنغزو العالم بهذا الفيلم، على حد وصفه.



هشام هلال: صورنا بين المغرب وسفاجا والإسكندرية والقاهرة

قال هشام هلال، مؤلف العمل، إن فكرة الفيلم بدأت قبل ٤ أعوام أثناء تأليف مسلسل «حوارى بوخاريست»، مشيرًا إلى أنه عرض الفكرة على أمير كرارة وأعجبته، ولكن تم تأجيل تنفيذها لوقت آخر.

وأضاف: «مع تحمس كرارة للعمل بدأت التفكير فى الفكرة مجددًا، وعرضتها على المنتج وليد منصور ورحب بها»، لافتًا إلى أن قصة الفيلم تدور فى إطارى التشويق والأكشن. وذكر أنه تم تصوير مشاهد الفيلم بين المغرب وسفاجا والإسكندرية والقاهرة، مشيرًا إلى أن العمل استغرق تصويره ٦ أشهر كاملة شهدت العديد من التوقفات، نظرًا لتحضيرات بيتر ميمى وأمير كرارة للجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، لكنهما كانا حريصين على انتهاء العمل للمشاركة به فى موسم عيد الفطر السينمائى. وقال إن الفيلم تدور أحداثه حول «هجامين البحر» والسرقات التى تشهدها السفن، مضيفًا أن العمل يُظهر «كرارة» بشكل جديد فى الأكشن، الذى أثبت كفاءة فيه خلال الفترة الماضية.

وتوقع أن ينافس الفيلم بقوة فى موسم عيد الفطر، وقال: «اعتمدنا على كل العناصر التى تضمن النجاح من فنانين متميزين ومخرج ومنتج شاطر».

وبين أن الاستعانة بالفنان التركى خالد أرغنش، الشهير بدور السلطان سليمان فى مسلسل «حريم السلطان»، يرجع إلى أن السيناريو به خط درامى لشخصية رجل أجنبى. وقال «هلال» إن المنتج قرر الاستعانة بالفنان التركى لأسباب إنتاجية وتسويقية بحتة، لأنه فنان معروف فى مصر بسبب مسلسله والشخصية التى قدّمها من قِبل جمهور كبير، مضيفًا أنه يلعب شخصية تدعى «دراجون» ستكون مفاجأة للجمهور.

أما عن الإيرادات، فقال: «هى رزق من الله، وأتمنى النجاح للعمل خاصة أننا اجتهدنا وبذلنا مجهودات كبيرة من أجل خروجه للنور»، معربًا عن تفائله فى ظل أن أمير كرارة أصبح واحدًا من نجوم شباك التذاكر.