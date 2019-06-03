الخطيب يقدم لـ«لجنة التخطيط» 25 مرشحًا لخلافة لاسارتى.. و4 خطوات للتصعيد ضد «الجبلاية»

قدم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، تقريرًا شاملًا عن كل المدربين المرشحين لتولى المسئولية الفنية للقلعة الحمراء خلفًا للأوروجوايانى مارتن لاسارتى، إلى لجنة التخطيط، برئاسة طه إسماعيل، وضمت القائمة نحو 25 مدربًا أجنبيًا.

ويسعى «الخطيب» لإشراك اللجنة فى مسئولية اتخاذ قرار تكليف المدير الفنى الجديد، خاصة بعد الضغوط والانتقادات التى تعرض لها مؤخرًا بعد فشل «لاسارتى» فى إثبات ذاته.

من جهته، أنهى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، اتفاقه النهائى مع الجزائرى كريم عريبى، مهاجم النجم الساحلى، لضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتوصل مدير التعاقد لاتفاق مع اللاعب ووكيله على المقابل المادى الذى سيحصل عليه المهاجم، وهو مليون دولار فى الموسم الأول بزيادة 250 ألف دولار كل موسم، مع توفير سيارة وسائق خاص وشقة قريبة من النادى، بجانب وضع بند يسمح له بالاحتراف الخارجى فى حالة تلقيه عرضًا أوروبيًا.

وشهد اجتماع مجلس الإدارة الأخير العديد من الأحداث، إذ طالب البعض بالتصعيد للحفاظ على حقوق القلعة الحمراء.



واتفق المجتمعون على خطوات للتصعيد، تبدأ باللجوء إلى الطرق القانونية المعتمدة من «الجبلاية»، وبعدها الانتقال للجنة الانضباط وفض المنازعات، وهى لا تقع تحت تبعية اتحاد الكرة. وحسب نتائج الاجتماع، إذا لم تتحقق مطالب القلعة الحمراء، فسيكون على الأهلى أن يسلك الخطوة الثالثة بالاتجاه إلى مركز التحكيم الذى يتبع اللجنة الأوليمبية المصرية، وفى حال عدم الوصول إلى حل من خلال الخطوات السابقة، قد يصل الأمر إلى الخطوة الرابعة، وهى تصعيد الأزمة إلى الاتحاد الإفريقى «كاف» كخطوة تصعيدية أخيرة لحل الأمر، فيما تم استبعاد فكرة التصعيد للاتحاد الدولى «فيفا»، لحين وضوح الموقف النهائى من «الجبلاية».

وسادت حالة من الترقب والضبابية داخل الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام الماضية، بسبب تأجيل البت فى موقف الفريق من بطولة الدورى.

وأدت ضبابية المشهد إلى منح الجهاز الفنى للاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، يومى الجمعة والسبت الماضيين، وتسبب عدم انتظام جميع اللاعبين فى تدريبات، أمس الأول الأحد، إلى تجديد الراحة من التدريبات لمدة 48 ساعة إضافية، تنتهى اليوم الثلاثاء، قابلة للتجديد.