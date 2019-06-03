نجوم «حملة فرعون»: نقلة كبيرة فى السينما المصرية

يشارك النجم عمرو سعد فى موسم عيد الفطر السينمائى بفيلم «حملة فرعون»، المقتبس من قصة «العظماء السبعة»، التى سبق تقديمها من قبل فى فيلم «شمس الزناتى».

وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى مثير، حول الشاب يحيى الشهير بـ«فرعون»، الذى يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة فى مصر، ويضطر للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.

ويراهن صُناع العمل، الذى يشارك فى بطولته روبى، ومحمود عبدالمغنى، ومحمد لطفى، ورامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمى مايك تايسون، وثور هافثور جوليوس بيورنسون، صاحب شخصية «الجبل» فى مسلسل Game of Thrones، وكرم جابر، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رءوف عبدالعزيز- على تيمة الأكشن والكوميدى والدراما فى جذب الجمهور. «الدستور» التقت أبطال الفيلم، للحديث عن أسباب مشاركتهم فيه، وكواليس تصويره، بالإضافة إلى توقعاتهم لشكل المنافسة.



عمرو سعد: مشاركة نجوم عالميين إضافة للفيلم الملىء بالأحداث المشوقة والدراما

اعتبر الفنان عمرو سعد أن العمل يمثل نقلة كبيرة فى مشواره الفنى، نظرًا لما توافر فيه من عناصر نجاح من بينها مشاركة ممثلين عالميين لهم وزنهم وثقلهم، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، ما يؤهله لإحداث نقلة كبيرة فى السينما المصرية.

وقال: إن الفيلم يتضمن أحداثًا مشوقة وغنية بالأكشن والدراما، معربًا عن أمله فى أن يكون ممتعًا للجمهور.

وحول مشاركة النجم مايك تايسون فى الأحداث قال: «بالتأكيد يمثل النجم العالمى إضافة مهمة للعمل، وقد شاركته فى عدة مشاهد أعتقد أنها ستكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن لديه قدرات تمثيلية جيدة، وأعتقد أن تعاونه معنا سيكون له وقع مميز على المشاهدين».

وعن تعاونه مع المنتج محمد السبكى، ذكر أن «السبكى لديه قدرة كبيرة على إخراج عمل سينمائى مكتمل الأركان»، مشيرًا إلى أنه وفر جميع العوامل التى تساعد فى نجاح العمل وجعل منه عملًا راقيًا يستطيع جذب انتباه الجمهور.



روبى: تغيير شامل فى شكلى خلال العمل

اعتاد الجمهور رؤيتها فى أدوار درامية ورومانسية، إلا أن فيلم «حملة فرعون» يعد أول مشاركة للفنانة «روبى» فى دور يعتمد على الأكشن. وتقدم «روبى» خلال أحداث الفيلم شخصية «دهب» التى تعمل بالسيرك، ثم تقع فى غرام البطل عمرو سعد، إلا أن الظروف تفرق بينهما حتى يلتقيا ثانية فى بلاد الشام ويستعيدا علاقتهما الرومانسية.

وكشفت «روبى» عن أنها استعدت لهذه الشخصية عبر إجراء تغيير شامل فى شكلها، تضمن تغيير طريقة قص الشعر ووضع المكياج للظهور بـ«لوك» مختلف تمامًا يمكنه أن يقنع الجمهور بأنها «امرأة عنيفة» تستطيع القتال وحمل السلاح. ونجح «اللوك» الجديد لـ«روبى»، فى إثارة إعجاب الجمهور، خاصة بعدما انتشرت بعض صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعى أثناء فترة التحضير للعمل.



حمدى الميرغنى: التصوير بين مصر ولبنان أرهقنا بشكل كبير

قال الفنان حمدى الميرغنى إن الفيلم سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور سواء على مستوى الدور الذى يقدمه أو على مستوى قصة العمل نفسها، مشيرًا إلى أن من يشاهد الفيلم- خلال موسم عيد الفطر- سيرى بنفسه حجم المجهود المبذول فى تصويره.

وأضاف «الميرغنى» أن «قصة الفيلم مقتبسة من (العظماء السبعة)، وقد تم تحويلها من قبل إلى عمل سينمائى من بطولة الزعيم عادل إمام، لكننا نقدمها بشكل مختلف، ونتمنى أن تحقق النجاح المطلوب».

وحول كواليس العمل قال: «الكواليس كانت مرحة، لكننا تعبنا كثيرًا فى تصوير المشاهد، خاصة مشاهد الأكشن، كما أننا كنا نتنقل بين مصر ولبنان للتصوير، ما أرهقنا كثيرًا، لكننا ننتظر بفارغ الصبر ردود أفعال الجمهور لنرى ثمار هذا التعب».

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن تفاصيل مشاركتها كضيفة شرف خلال أحداث الفيلم، موضحة أنها تجسد شخصية زعيمة سورية تعانى من الظلم والإرهاب إلى أن يأتى «فرعون» بحملة للوقوف إلى جانب السوريين فى مواجهتهم مع بعض العصابات، وهو ما يظهر حجم العلاقة الجيدة والكبيرة بين البلدين مصر وسوريا.

وقالت: «أظهر مع الفنان العالمى مايك تايسون فى مشهد واحد، وهو فنان كبير بالطبع، وقد استمتعت كثيرًا بالظهور معه فى هذا الفيلم، الذى يتناول رسائل مهمة تخص جميع الشعوب العربية».

وأشارت إلى أن أكثر ما لفت انتباهها فى قصة العمل، الترابط بين أبطال الحكاية، التى تبرز معانى إنسانية كبيرة ومهمة، نفتقدها كثيرًا هذه الأيام، مختتمة: «اللوكيشن كان خير دليل على حالة الترابط الموجودة بين صُناعه وحالة الحب التى جمعت فريقه». وأشار إلى أن المنافسة خلال موسم العيد «شريفة» و«أنا فخور بالأعمال المشاركة فيه ومن ضمنها فيلم (كازابلانكا) للنجم أمير كرارة، و(الممر) لأحمد عز، بالإضافة إلى فيلمنا، وأعتقد أن الموسم يتسم بالتنوع، فى ظل وجود أعمال كوميدية مثل (محمد حسين) لمحمد سعد و(سبع البرمبة) لرامز جلال».



محمد لطفى: سيعرض فى دور العرض الأوروبية والأمريكية.. قريبًا

قدم الفنان محمد لطفى الشكر لمنتج العمل محمد السبكى على «التجربة الضخمة إنتاجيًا»، مشيرًا إلى أن الفيلم تتوافر فيه جميع العوامل والمواصفات التى تجعله عملًا عالميًا.

وقال: «السبكى قدم عملًا جريئًا ومختلفًا ومميزًا، وفكرة استقدام نجوم عالميين للمشاركة فى عمل مصرى، أمر لم يكن يحدث من قبل، بل كان العكس هو الصحيح»، مضيفًا أن عدم مشاركة النجم العالمى فان دام فى العمل يرجع إلى بعض المشكلات الإنتاجية.

وعن رؤيته لمشاركة نجم الملاكمة مايك تايسون فى العمل قال: «كنت مستمتعًا، لأننى ملاكم مثله وأعلم جيدًا مقدار قوته، وهو بطل حقيقى فى عالم الملاكمة، أعطاه الله الموهبة والقدرة التى جعلت منه أسدًا فى الحلبة، لذا حرصت على استقباله منذ البداية فى المطار».

وذكر أن «تايسون» لم يحل بديلًا لـ«فان دام» كما يروج البعض، لأن الأخير كان مرشحًا بدلًا من الأيسلندى هافثور جوليوس بيورنسون.

وأشار «لطفى» إلى أن العمل، بكل ما يملكه من أدوات نجاح من بينها مشاركة نجوم عالميين، سيفتح باب التوزيع فى العالم، وسيضمن للفيلم العرض فى دور العرض الأمريكية والأوروبية.

واختتم: «أحب أن أشكر كل من شارك فى خروج هذا العمل، وأشكر المخرج رءوف عبدالعزيز بشكل خاص، لأنه أخرج العمل بشكل جيد يليق بكل من فيه من النجوم، كما أشكر الفنانين عمرو سعد وروبى ومحمود عبدالمغنى والجميع، لأنهم كانوا جيدين على المستويين الشخصى والعملى».





عبدالمغنى: المنافسة فى موسم عيد الفطر «قوية»

قال الفنان محمود عبدالمغنى إن كواليس «حملة فرعون» كانت مميزة وإيجابية للغاية، مشيرًا إلى أن «العمل تم إخراجه بشكل جيد، وأتمنى أن يجد صدىً قويًا لدى المشاهدين خلال الفترة المقبلة». وأضاف «عبدالمغنى»: «أعتقد أننا قدمنا عملًا مختلفًا يليق بالجمهورين المصرى والعربى، خاصة فى ظل المنافسة القوية فى هذا الموسم، التى تؤكد التطور الملحوظ فى شكل السينما المصرية»، مختتمًا: «أعتقد أن المتفرج سيجد شيئًا قيمًا خلال أيام عيد الفطر المبارك».



سوزان نجم الدين: يظهر قوة العلاقة بين القاهرة ودمشق

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن تفاصيل مشاركتها كضيفة شرف خلال أحداث الفيلم، موضحة أنها تجسد شخصية زعيمة سورية تعانى من الظلم والإرهاب إلى أن يأتى «فرعون» بحملة للوقوف إلى جانب السوريين فى مواجهتهم مع بعض العصابات، وهو ما يظهر حجم العلاقة الجيدة والكبيرة بين البلدين مصر وسوريا.

وقالت: «أظهر مع الفنان العالمى مايك تايسون فى مشهد واحد، وهو فنان كبير بالطبع، وقد استمتعت كثيرًا بالظهور معه فى هذا الفيلم، الذى يتناول رسائل مهمة تخص جميع الشعوب العربية».

وأشارت إلى أن أكثر ما لفت انتباهها فى قصة العمل، الترابط بين أبطال الحكاية، التى تبرز معانى إنسانية كبيرة ومهمة، نفتقدها كثيرًا هذه الأيام، مختتمة: «اللوكيشن كان خير دليل على حالة الترابط الموجودة بين صُناعه وحالة الحب التى جمعت فريقه».



محمد السبكى: جمهور العيد على موعد مع أكشن من نوع خاص

ذكر المنتج محمد السبكى أنه متحمس للغاية لعرض فيلمه الجديد الذى يعتبره واحدًا من أهم الأعمال السينمائية التى أنتجها، لاحتوائه على مزيج من كل أشكال الدراما التى تشبع رغبات المشاهدين، لافتًا إلى الميزانية الكبيرة التى احتاجها الفيلم لخروجه بأفضل شكل ممكن فى ظل تصوير الأحداث ما بين مصر ولبنان. وأشار «السبكى» إلى التكلفة العالية لمشاهد الأكشن الجديدة على الشاشة المصرية، علاوة على مشاركة مايك تايسون، التى اعتبرها عاملًا مهمًا فى جذب اهتمام الجمهور المصرى والعربى. وقال: «حاولنا تقديم وجبة سينمائية جيدة القيمة للجمهور العربى، بمشاركة نجوم مصريين وعرب لهم ثقلهم وطريقتهم المميزة فى التمثيل، وسيرى الجمهور الفنان عمرو سعد بشكل جديد».



رءوف عبدالعزيز: المفاجآت ستبهر الجمهور واستغرقنا شهرين لتنفيذه

قال المخرج رءوف عبدالعزيز إن الفيلم أرهق الجميع خلال أعمال التصوير، نظرًا لكثرة مشاهد الأكشن المميزة، مشيرًا إلى أن هناك «العديد من المفاجآت من المتوقع أن تبهر المشاهدين».

وأضاف «عبدالعزيز» أن «تصوير مشاهد الفيلم استغرق نحو شهرين، على أيام متباعدة، بسبب انشغالى فى تصوير مسلسل (قمر هادى)، ورغم ذلك استطعنا الانتهاء من التصوير قبل عيد الفطر، لنلحق بالموسم السينمائى الأبرز».

ولفت إلى أن الصعوبات التى واجهت فريق العمل تمثلت فى الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة خلال أيام التصوير، فضلًا عن انتظار بعض النجوم الأجانب، حسب الأيام والأماكن المعينة لتصوير مشاهدهم، لكن «استطعنا إنجاز ذلك بشكل احترافى لخروج الفيلم بشكل يليق بالمشاهد».

وعن مشاركة مايك تايسون، قال: «هو شخص متواضع للغاية، والجميع سعيد بمشاركته فى الفيلم، وقد صور مشاهده بشكل مميز يليق باسمه، وأعتقد أن مشاركته ستكون مؤثرة ومهمة فى سياق الفيلم».

وحول المنافسة خلال الموسم، قال رءوف عبدالعزيز، إن الموسم يشهد مشاركة أفلام مميزة ومتنوعة، وذات محتوى جيد، تجعل المشاهد فى حالة سعادة.



تايسون وبطل «GOT» لأول مرة فى مصر

سعى من خلالها منتج العمل محمد السبكى، إلى لفت انتباه الجمهور لعمله السينمائى الجديد، وذلك عن طريق مشاركة نجمين عالميين معروفين للمشاهد العربى، أولهما مايك تايسون، الذى أتى إلى القاهرة لتصوير عدد من المشاهد التى يظهر فيها بشكله المعتاد، كرجل قوى لا يهاب أحدًا.

وفاجأ «السبكى» جمهوره بمشاركة نجم «GOT» هافثور جوليوس بيورنسون الذى حل بديلًا للنجم فان دام، الذى سبب أزمة لأبطال العمل، بسبب تعثر المفاوضات معه، رغم حصوله على جزء من مستحقات تعاقده.