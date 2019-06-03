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مصر
الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:34 م

"watch it" تعلن توقيع اتفاقية تعاون مع "الإنتاج الإعلامي" لحماية الحقوق الإنتاجية

watch it
watch it
dostor.org/2653189

أعلنت شركة "watch it" أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنها وقعت اتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامى لتسخير الأعمال الإنتاجية الكبيرة كافة داخل المدينة للعرض على منصة "watch it"، أولا بأول وفق الحقوق التى حصلت عليها الشركة، بل وحماية لحقوق جهات الإنتاج المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار جهود "watch it" فى حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفنى المصرى ومستقبل صناعة الدراما والسينما.

واستمرار لجهود شركة "watch it" فى حماية المحتوى الإبداعى المصرى وحقوق المبدعين، تؤكد في بيانها الصادر، اليوم الإثنين، على النقاط التالية:

أولا – أن شركة watch it باعتبارها الشركة المملوكة للدولة المصرية والمعنية بحماية وحفظ وعرض المحتوى الفنى فى أرشيف التلفزيون المصرى ومدينة الإنتاج الإعلامى، لن تسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أى من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعى الذى يملكه التلفزيون المصرى أو يتم تسجيله وتصويره بمدينة الإنتاج الإعلامى

ثانيا – تعلن شركة watch it أنها تسعى من خلال توقيع الاتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامى إلى تعظيم الفائدة للمنتجين المصريين وحماية المحتوى الدرامى المصرى وحقوق المبدعين المصريين، وفتح آفاق جديدة لعرض كواليس الأعمال الدرامية ولقاءات المبدعين والنجوم وفق القانون وبالتوافق مع الجهات المنتجة.

ثالثا – تعلن الشركة أنها لن تتوقف عند حماية وعرض المحتوى المصرى، بل سيكون لديها مفاجأت كبيرة فى عمليات الإنتاج مستقبلا، تنافس بها عمالقة منصات الديجتال لعرض المحتوى الدرامى والسينمائى المصري فى العالم

رابعا- الرؤية العامة للشركة والتى تتسق مع التوجهات العالمية لحماية صناعة الابداع تؤكد أن مسار شركة watch it باعتبارها شركة مملوكة للدولة المصرية هو السبيل العلمي الآمن لحماية حقوق المبدعين والمنتجين

خامسا– ترحب شركة watch it بتعاون المنتجين وصناع الدراما والسينما وسائر المبدعين لتحقيق عوائد عادلة تخدم صناعة الدراما والسينما كما توفر شروط إنتاج ملائمة لإثراء الصناعة الفنية فى مصر

سادسا– تعلن شركة watch it أن الخطط المستقبلية لمنصة العرض تتضمن إنتاجا كبيرا ومتنوعا يحفظ لمصر موقعها الثابت وسبقها فى صناعة السينما والتلفزيون والإنتاج الفنى عموما بما يحمى القوة الناعمة المصرية الآن وفى المستقبل.

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