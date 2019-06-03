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الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:28 م

النشاط الصناعي العالمي ينكمش لأدنى مستوى منذ 2012

النشاط الصناعي العالمي
وكالات
dostor.org/2653187

انكمش النشاط الصناعي العالمي لأدنى مستوى منذ 2012 خلال الشهر الماضي، مع تراجع طلبيات التصدير العالمية للشهر التاسع على التوالي.

ووفقًا لبيانات"جي.بي.مورجان" ومؤسسة "ماركت"، اليوم الإثنين، فإن مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي تحول إلى الانكماش ليسجل مستوى 49.8 نقطة خلال مايو الماضي وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر من عام 2012، مقارنة مع 50.4 نقطة خلال أبريل المنصرم.

ويعتبر مستوى 50 نقطة هو الفاصل بين الانكماش والنمو.

وأثرت التوترات التجارية العالمية على النشاط التصنيعي مع هبوط طلبيات التصدير العالمية في مايو الماضي إلى مستوى49.5 نقطة، مقارنة مع 50.1 نقطة في الشهر السابق له.

كما أظهرت البيانات تراجع الإنتاج الصناعي العالمي إلى مستوى 50.1 نقطة خلال الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 6 سنوات ونصف.

أما مؤشر التوظيف العالمي فقد انكمش لأول مرة في 33 شهرًا حيث سجل 49.9 نقطة خلال الشهر الماضي.

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