الكاميرون تخوض 3 وديات استعدادا لبطولة إفريقيا

أعلن منتخب الكاميرون، اليوم الإثنين تفاصيل الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية " 2019"، التي تستضيفها مصر، بدايةً من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.



ونشر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم - عبر حسابه الرسمي على "تويتر" - تفاصيل إعداد "الأسود " للبطولة القارية، بقيادة المدير الفني الهولندي كلارنس سيدورف، والتي ستشهد 3 مباريات ودية.



ويبدأ منتخب الكاميرون، بطل إفريقيا، غدا الثلاثاء أولى مراحل الإعداد بمعسكر تدريبي، في العاصمة الإسبانية (مدريد).



وسيلعب مباراته الودية الأولى ضد زامبيا، يوم 9 يونيو الجاري، قبل مواجهة فريق ألكوكورن الإسباني، يوم 10 من نفس الشهر، لتجهيز البدلاء، على أن يغادر بعدها إلى معسكر تدريبي آخر بين 11 و16 يونيو، ستلعب الكاميرون خلاله مع مالي يوم 14.



وسيعود منتخب الكاميرون الملقب ب "الأسود " بعدها إلى العاصمة (ياوندي ) في الثامن عشر من يونيو الجاري، لقضاء إجازة لمدة ثمان وأربعين ساعة، قبل السفر إلى مدينة الإسماعيلية في العشرين من يونيو الجاري.



يشار إلى أن المنتخب الكاميروني سيستهل مشواره بالمجموعة السادسة، في الخامس والعشرين من يونيو الجاري، أمام غينيا بيساو، ثم يلعب يوم 29 من نفس الشهر ضد غانا، قبل مواجهة بنين يوم الثاني من يوليو المقبل.