بعد قليل.. مفتى الجمهورية يعلن رؤية هلال شهر شوال

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه تم الانتهاء من الاستعداد لإعلان الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.



وأوضحت أنه بعد انتهاء عملية رصد الهلال سيلقي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بيان الرؤية، بعد المغرب بنصف ساعة.



وتتواجد اللجان المخصصة من الدار لرصد الهلال في ٧ مراصد مخصصة لهذا الأمر وموزعة على الجمهورية كالتالي: مراصد « ٦ أكتوبر، وسيوة، ومرسى مطروح، وقنا، وتوشكى في أسوان، وسوهاج، والوادي الجديد»، بالإضافة إلى مرصد حلوان والقطامية بالقاهرة، بعد اعتمادها من هيئة المساحة المصرية.



وتضم كل لجنة أحد أمناء الفتوى المتخصصين المدربين على رصد الأهلة وأعضاء من المعهد القومي للفلك في كل مرصد، وتتم رؤية الهلال بالعين المجردة وعبر التلسكوبات أيضا وخرائط لتحديد زاوية الهلال المتوافرة في المراصد.



وبعد الانتهاء من رصد الهلال، ترسل اللجنة تقريرًا سريًا لفضيلة مفتي الجمهورية يتضمن مدى تحقق رؤية الهلال من عدمه.