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الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:42 م

المجلس العسكري السوداني يدعو "قوى الحرية والتغيير" لاستئناف التفاوض

المجلس العسكري السوداني
أ ش أ
dostor.org/2653171

دعا المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، قوى "إعلان الحرية والتغيير " للعودة إلى التفاوض في أقرب وقت ممكن؛ للوصول إلى تفاهمات حول الأوضاع بالبلاد.

وأوضح المجلس - في بيان اليوم الإثنين أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع كانت تلاحق مجموعات "منفلتة " بمنطقة كولومبيا على حدود الاعتصام، حيث هرب أولئك بين معتصمين ـ وتبعتهم القوات المشتركة، مما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.

وأبدى المجلس أسفه لسقوط ضحايا بين المعتصمين، داعيا من أسماهم بـ"المعتصمين الحقيقيين" إلى العودة لأماكنهم في الاعتصام.

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