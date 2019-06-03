المجلس العسكري السوداني يدعو "قوى الحرية والتغيير" لاستئناف التفاوض

دعا المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، قوى "إعلان الحرية والتغيير " للعودة إلى التفاوض في أقرب وقت ممكن؛ للوصول إلى تفاهمات حول الأوضاع بالبلاد.



وأوضح المجلس - في بيان اليوم الإثنين أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع كانت تلاحق مجموعات "منفلتة " بمنطقة كولومبيا على حدود الاعتصام، حيث هرب أولئك بين معتصمين ـ وتبعتهم القوات المشتركة، مما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.



وأبدى المجلس أسفه لسقوط ضحايا بين المعتصمين، داعيا من أسماهم بـ"المعتصمين الحقيقيين" إلى العودة لأماكنهم في الاعتصام.