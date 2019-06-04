حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 4 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: تتخلص في العمل من بعض الزملاء الوصوليين الذين كنت السند الكبير في ما أنجزوه، ولكنهم ينكرون فضلك عليهم.



عاطفيًا: تتخلص من أزمة مع الحبيب وتتخطيانها وتنهيان خلافاتكما، وتفتحان صفحة جديدة في كتاب الحب.



صحيًا: امتنع قدر الإمكان عن الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت فهي مضرّة لك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.