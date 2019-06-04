حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 4 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تثار في وجهك اليوم قضايا مهمة لم تكن تتوقعها، وبانتظارك ملفات شائكة تتضمن الكثير من المغالطات بحقك.



عاطفيًا: تؤدي اليوم دورًا مميزًا للتأثير في الشريك بفضل قدرتك الكبيرة على الإقناع، وإيجاد الحلول لكل ما يثير قلقه وهواجسه.



صحيًا: تناقش وضعًا صحيًا دقيقًا ذا صلة بأحد أولادك يشغل بالك، ويثير قلقك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.