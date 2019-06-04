حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 4 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: يحالفك كوكب مركور بالإجمال ابتداءً من اليوم، ويفسح أمامك المجال لخوض مفاوضات ناجحة واتصالات مفيدة.



عاطفيًا: عليك أن تقوي علاقتك وروابطك بالشريك وتمنحه الكثير من الثقة، فأنت لا تشعره كفاية بأنه موجود في حياتك.



صحيًا: قم بالتمارين الصباحية المفيدة لكل عضلات جسمك قبل ممارسة أي نشاط.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.