حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 4 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:

مهنيًا: تربح قضاياك القانونية بكل جدارة واحترام، وتتلقى مواقف متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك في مواجهة المغرضين.

عاطفيًا: تعيش أوقاتًا مميزة تفتقدها منذ زمن، ويحملك العشق إلى مغامرات استثنائية تمارس فيها جاذبيتك وسحرك.

صحيًا: التفريط في الصحة خطأ كبير بحق نفسك، ولن تشعر بالندم إلا بعد فوات الأوان.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.