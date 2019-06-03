مصر تتوج بثلاث ميداليات ببطولة أفريقيا "للترايثلون" بموريشيوس

أحرز المنتخب الوطني للترايثلون، ميداليتين، ذهبية وفضية، في منافسات بطولة أفريقيا "للترايثلون " للشباب والناشئين التي تقام في موريشيوس.



وتوج الناشئ عبد الرحمن شريف، بالميدالية الذهبية، كما فاز اللاعب سيف الدين إسماعيل، بالميدالية الفضية في منافسات الشباب.



وتوج اللاعب خالد الشبكشي بالميدالية البرونزية في "مرحلة الأساتذة".



يشار إلى أن "الترايثلون " هو سباق ثلاثي أشبه بالماراثون، يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات وينتهي بالجري، ويصنف بالشتوي الذي يشمل التزلج على الجليد، والجبلي الذي لا يشمل السباحة.