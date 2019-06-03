رئيس بايرن ميونيخ يستبعد التعاقد مع جناح مانشستر سيتي

أكد رئيس نادي بايرن ميونيخ، الألماني أولي هونيس، تضاؤل فرص التعاقد مع جناح مانشستر سيتي، الإنجليزي، ليروي سانيه، بسبب التكلفة العالية للصفقة.



وقال هونيس - في تصريح نقلته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الإثنين إنه من غير المرجح إبرام هذه الصفقة، نظرا لما تتطلبه من أموال طائلة.



ويسعى النادي البافاري لتعزيز صفوفه في ظل رحيل لاعبيه المخضرمين، الهولندي آريين روبين والفرنسي فرانك ريبيري، لكن هونيس أكد أن هناك شروطا مالية صعبة لإتمام التعاقد.



يذكر أن "السيتي" يرغب في توقيع الدولي الألماني على عقد جديد، ولايزال هناك عرض مطروح عليه من النادي المتوج حديثا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".