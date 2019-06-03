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الإثنين 03/يونيو/2019 - 06:32 م

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري

مباراة الزمالك وحرس
مباراة الزمالك وحرس الحدود
dostor.org/2653151

يواجه الزمالك اليوم حرس الحدود 3-6-2019 ضمن مؤجلات الجولة الـ30 للدوري الممتاز على ملعب المكس بالإسكندرية

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري

في تمام الساعة العاشرة مساء تذاع مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع على قناة On sport  وقناة النيل الرياضية Nile sport

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري

ومن المتوقع أن يعتمد خالد جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل التالي  في حراسة المرمى محمود عبدالرحيم "جنش" و في خط الدفاع عبد الله جمعة ومحمود علاء، ومحمود حمدي "الونش" وحمدي النقاز وفي خط الوسط طارق حامد ومحمد حسن، وأيمن حفني وإبراهيم حسن، ومحمود كهربا أو"أحمد مدبولي"  أما في خط الهجوم عمر السعيد.

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مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري

ويفاضل خالد جلال بين الثنائي أحمد مدبولي ومحمود عبد المنعم "كهربا"، للدفع بهم أحدهم أساسيا في التشكيل، بجوار الثلاثي طارق حامد ومحمد حسن، وأيمن حفني في وسط الملعب.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 67 نقطة، جمعها من الفوز في 20 مباراة، و7 تعادلات، مع ثلاثة هزائم، ومازال الأبيض يمتلك 3 لقاءات أخرى مؤجلة، أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، ستقام جميعهما عقب الانتهاء من كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال هذا الشهر في الفترة من 21 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.

ويدخل حرس الحدود المباراة ولديه 36 نقطة، داخل منطقة الخطر، جمعهما من الفوز في 8 مواجهات، و13 تعادل، و12 هزيمة 

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري


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