مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري
يواجه الزمالك اليوم حرس الحدود 3-6-2019 ضمن مؤجلات الجولة الـ30 للدوري الممتاز على ملعب المكس بالإسكندرية
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الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري
في تمام الساعة العاشرة مساء تذاع مباراة
الزمالك وحرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع على قناة On sport وقناة النيل الرياضية Nile sport
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الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري
ومن المتوقع أن يعتمد خالد جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول
لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل التالي
في حراسة المرمى محمود عبدالرحيم "جنش" و في خط الدفاع عبد الله جمعة
ومحمود علاء، ومحمود حمدي "الونش" وحمدي النقاز وفي خط الوسط طارق حامد ومحمد
حسن، وأيمن حفني وإبراهيم حسن، ومحمود كهربا أو"أحمد مدبولي" أما في خط الهجوم عمر السعيد.
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مشاهدة مباراة
الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري
ويفاضل خالد جلال
بين الثنائي أحمد مدبولي ومحمود عبد المنعم "كهربا"، للدفع بهم أحدهم أساسيا
في التشكيل، بجوار الثلاثي طارق حامد ومحمد حسن، وأيمن حفني في وسط الملعب.
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الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري
ويحتل الزمالك
المركز الثالث برصيد 67 نقطة، جمعها من الفوز في 20 مباراة، و7 تعادلات، مع ثلاثة هزائم،
ومازال الأبيض يمتلك 3 لقاءات أخرى مؤجلة، أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، ستقام
جميعهما عقب الانتهاء من كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال هذا الشهر في
الفترة من 21 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.
ويدخل حرس الحدود المباراة ولديه 36 نقطة، داخل منطقة الخطر، جمعهما من الفوز في 8 مواجهات، و13 تعادل، و12 هزيمة
مشاهدة مباراة
الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 3-6-2019 في الدورى المصري