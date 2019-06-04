حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 4 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:..



الحمل

مهنيًا: تنجح اتصالاتك في تذليل عقبات كثيرة، وتزول العراقيل من دربك، لكن المطلوب منك التحلّي بالمنطق والتحليل الموضوعي.

عاطفيًا: لا تسمح للأمور العاطفية أن تتسبب بأزمة بينك وبين الشريك، فقد تندم على كل كلمة أو تصرّف يضعك أمام ضغوط وتحديّات جديدة.

صحيًا: إذا كنت تشعر بالدوران كلما أردت القراءة، وأن نظرك يخونك، عليك مراجعة طبيب العيون فورًا.



الثور

مهنيًا: تتلقى مساعدة مهمة جدًا تفاجئك، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين، وتشعر بأن ساعة المجد قد دقت.

عاطفيًا: مغامرة عاطفية كبيرة ولكنها رائعة يتحدث عنها الكثيرون وتحظى بما كنت ترغب به، وتتقدم بخطى ثابتة لتنفيذ رغباتك.

صحيًا: خطط للمستقبل بخطى ثابتة، ولا سيّما على صعيد المحافظة على صحة سليمة ورشيقة، فهي الأساس للقيام بأي شيء آخر.



الجوزاء

مهنيًا: قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير، فكن مستعدًا للمتغيرات المقبلة في حياتك العملية.

عاطفيًا: تستعيد السلام الداخلي وتختفي المعاكسات والسلبيات من حياتك العاطفية وتحالفك الحظوظ مع الشريك.

صحيًا: لا تدع متطلبات العيش تأخذ منك راحتك وتبقيك في قلق دائم، خصص وقتًا للاستمتاع بالحياة.



السرطان

مهنيًا: يوم مناسب جدًا لك، ويتحدث عن مرحلة جيدة وتحقق بعض التقدم وتتزود بحيوية إيجابية لدفع بعض المشاريع إلى الأمام.

عاطفيًا: تشعر بأن من الصعب التشاور مع الحبيب من دون وقوع خلاف حاد بينكما، وهذا ينعكس سلبًا عليه ويزيده رغبة في الابتعاد عنك.

صحيًا: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة في تسلق أحد الجبال برفقة الأصدقاء واستمتع بأوقاتك.



الأسد

مهنيًا: تربح قضاياك القانونية بكل جدارة واحترام، وتتلقى مواقف متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك في مواجهة المغرضين.

عاطفيًا: تعيش أوقاتًا مميزة تفتقدها منذ زمن، ويحملك العشق إلى مغامرات استثنائية تمارس فيها جاذبيتك وسحرك.

صحيًا: التفريط في الصحة خطأ كبير بحق نفسك، ولن تشعر بالندم إلا بعد فوات الأوان.



العذراء

مهنيًا: تتخلص من نزاع مع بعض الزملاء ويتطور وضعك المهني كثيرًا، وتكون النتائج كما تتوخاها لا بل تكون مرضية جدًا.

عاطفيًا: سعادة كبيرة لم تعرفها منقبل، وتبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك.

صحيًا: تقرّر إجراء فحص طبّي عام للتأكد من عدم إصابتك بأي مرض على صحة السلامة.



الميزان

مهنيًا: تتصرّف بمهارة مع جميع الزملاء وتفرض نفسك في مجالك المهني، فتحصل على ترقية أو مكافأة مادية أو معنوية.

عاطفيًا: إذا كنت مرتبطًا منذ مدة طويلة تعيش فرصة الزواج غير مرّة مع الحبيب وتجددان شهر العسل في الخارج.

صحيًا: لا تكثر من السهرات اليومية حتى ساعات متأخرة من الليل، وحاول التخفيف منها لتعوض عن قلة ساعات النوم.



العقرب

مهنيًا: يحالفك كوكب مركور بالإجمال ابتداء من اليوم، ويفسح أمامك المجال لخوض مفاوضات ناجحة واتصالات مفيدة.

عاطفيًا: عليك أن تقوي علاقتك وروابطك بالشريك وتمنحه الكثير من الثقة، فأنت لا تشعره كفاية بأنه موجود في حياتك.

صحيًا: قم بالتمارين الصباحية المفيدة لكل عضلات جسمك قبل ممارسة أي نشاط.



القوس

مهنيًا: تثار في وجهك اليوم قضايا مهمة لم تكن تتوقعها، وبانتظارك ملفات شائكة تتضمن الكثير من المغالطات بحقك.

عاطفيًا: تؤدي اليوم دورًا مميزًا للتأثير في الشريك بفضل قدرتك الكبيرة على الإقناع وإيجاد الحلول لكل ما يثير قلقه وهواجسه.

صحيًا: تناقش وضعًا صحيًا دقيقًا ذا صلة بأحد أولادك يشغل بالك ويثير قلقك.



الجدي

مهنيًا: علاقتك جيدة بأرباب العمل، المطلوب منك أن تحافظ عليها وأن تكون على قدر الثقة التي منحوك إياها.

عاطفيًا: لا تقطع الأمل فقد تجد الحب الصادق قريبًا وتبني علاقة مع شخص يتمتع بالمشاعر الصادقة.

صحيًا: إعطاء العمل الوقت اللازم يجب أن يترافق مع إعطاء ممارسة الرياضة الوقت الضروري أيضًا للاهتمام بالصحة.



الدلو

مهنيًا: تتخلص في العمل من بعض الزملاء الوصوليين الذين كنت السند الكبير في ما أنجزوه، ولكنهم ينكرون فضلك عليهم.

عاطفيًا: تتخلص من أزمة مع الحبيب وتتخطيانها وتنهيان خلافاتكما وتفتحان صفحة جديدة في كتاب الحب.

صحيًا: امتنع قدر الإمكان عن الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت فهي مضرّة لك.



الحوت

مهنيًا: يشير القمر الجديد من برج الجوزاء الى بعض البلبة في حياتك المهنية قد تضطر الى مراجعة الذات او الانزواء او الابتعاد عن بعض الاجواء المزعجة لذلك لا تلتزم بتعهد اذا لم تكن متأكدا من قدرتك على تنفيذه.

عاطفيًا: يعتمد عليك إلحبيب اليوم بالتحديد لإيجاد حلّ لمشكلة معقدة، فتكون إلى جانبه وتساعده بكل إمكاناتك.

صحيًا: إذا وجدت نفسك متعبًا عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجبًا عليك.