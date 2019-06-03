الأسهم الأوروبية ترتفع مع نهاية التعاملات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب التطورات التجارية العالمية ومع تقليص "وول ستريت" خسائرها.



وقادا قطاعا الموارد الأساسية والمواد الكيميائية مكاسب البورصات الأوروبية، في حين كانت أسهم البنوك والتكنولوجيا الأسوأ أداءً.



وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تقليص "وول ستريت" لخسائرها القوية التي لحقت بها نهاية الأسبوع الماضي، حيث صعدت في المستهل قبل أن تتحول لانخفاض طفيف خلال التعاملات.



ويأتي ذلك على الرغم من البيانات الاقتصادية السلبية التي أظهرت انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مع تراجع النشاط الصناعي البريطاني لأدنى مستوى منذ 2016.



وفي الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بصدد تطبيق تعريفات جمركية على كافة الواردات من المكسيك بنحو 5%.



ويعمق ذلك القرار من مخاوف المستثمرين حيث لم تعد الحرب التجارية تقتصر فقط على الصين.



ويترقب المستثمرون المحادثات التي سيجريها الرئيس الأمريكي مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي خلال زيارته الرسمية إالمملكة المتحدة.



وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 % عند 370.4 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 % عند 7184.8 نقطة.



أما مؤشر "داكس" الألماني فزاد بنحو 0.6% إلى 11628.5 نقطة، فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.6 % عند 5241.4 نقطة.



وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.3 % عند 1.1207 دولار.