إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل بميناء الإسكندرية

أحبط ضباط مباحث شرطة ميناء الإسكندرية محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر إلى داخل البلاد.



وكانت معلومات قد وردت الي ضباط مباحث ميناء الإسكندرية تفيد بقيام إحدي الشركات باستيراد رسالة كيماويات من الصين، وإخفاء كميات كبيرة من مستحضرات التجميل بين مشمول الرسالة، وعدم إثباتها في الأوراق الجمركية، للتهرب من سداد الرسوم المستحقة عليها.



وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم ضبط الرسالة، حيث عثر بداخلها علي أكثر من 4 ملايين عبوة مستحضرات التجميل مختلفة الأشكال والأنواع مجهولة المصدر، وغير مثبتة بالأوراق.



وتم تقدير الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ خمسين مليون جنيه، حيث تم التحفظ عليها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.