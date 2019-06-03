تشكيل لجنة عليا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة بالمنيا

قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، تشكيل لجنة عليا استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والتي ستبدأ يوم السبت المقبل - الثامن من يونيو الجاري - من خلال 80 لجنة تستقبل 32400 طالب وطالبة بمراكز المحافظة.



وقال المحافظ - خلال اجتماع موسع بحضور محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، ودكتور علي عبد السلام، مدير التعليم العام، وعدد من التنفيذيين والقائمين على العملية التعليمية اليوم الإثنين، إن اللجنة تختص بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل وأثناء الامتحان، ووضع خطط تأمين اللجان من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع مع تأمينها، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان.



وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم طوال أربع وعشرين ساعة، وأن تكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أية أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.



كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه الجغرافي بتوفير أماكن المعيشة للمراقبين الوافدين للمحافظة مع توفير كافة سبل الإعاشة، مشددا على عدم ترك باب اللجنة مفتوحًا، وعلى مدير المديرية ومديري الاادرات التعليمية التسع توفير وسيلة الغلق، وأن تكون المفاتيح نسخة واحدة مع رئيس اللجنة شخصيًا، على أن يظل باب اللجان مغلقا حتى نهاية فترة الامتحان، وعدم فتح الباب ما بين الفترتين وأن يمنع نهائيًا وجود الهاتف المحمول أو أية أجهزة رقمية أخرى داخل اللجان.



وشدد على منع تواجد أى شخص داخل اللجان مهما كان مسماه أو صفته الوظيفية، ولأى سبب من الأسباب، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول اللجان إلإ لمحافظ الإقليم ومدير مديرية التربية والتعليم أو لجنة من الوزارة، لافتا إلى تكليف مديرية الصحة بأن تكون على استعداد تام بسيارات الإسعاف وكافة المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات العامة والمركزية لمواجهة أى طارئ يحدث، وذلك بالتنسيق مع التأمين الصحى.